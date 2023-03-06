России пора начинать массовую эвакуацию жителей бандеровской Украины – запорожский чиновник

Российскому руководству необходимо продумать меры по обеспечению мобилизованным и не желающим воевать украинцам надёжного пути побега с бандеровской Украины.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я двумя руками за, чтобы проработать сценарий, как это делать (убеждать всушников сложить оружие и перейти на сторону РФ – прим.)

Мы с осени прошлого года принимаем моих земляков, я сам из Запорожья, запустили бот, называется «ZP Спасибот». Постоянно предлагаем людям написать о своём желании перейти на мирную сторону, чтобы остаться живыми и здоровыми. А потом начать восстанавливать некогда цветущий запорожский край», – сказал Рогов.