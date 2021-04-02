Российская армия принуждает Украину к миру

02.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Передислокация российских войск в Крыму и вдоль восточных границ Украины происходит планово я является своего рода давлением на Киев.

Об этом в эфире 4 канала заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь есть несколько аспектов: военный, политический и геополитический. Если начинать с военного, то это под легендой. Легенда – это зимний период обучения и подведение итогов, боевая готовность, слаживание боевых частей. В принципе это написано во всех планах, и они это все отрабатывают.

Если говорить политически, это давление на Украину, так называемая стратегия принуждения к миру. И они это делают, окружают Украину постепенно, но в плановом порядке, со всех сторон. Как южные с помощью 8-й армии, 20-й армии и с Белоруссии. Слава богу Беларусь – там граница у нас 1089 километров, там еще нет постоянных частей, там только они приходят и уходят…

Агрессия со стороны Российской Федерации в отношении Украины в настоящий момент маловероятна. Первое – если что-то реально будет, то я вам за месяц скажу, что будет, какая агрессия. Любой военный, имеющий военное образование, скажет, что есть признаки, формы, по которым военнослужащие и разведка определяют, что реально произойдет, поэтому в настоящее время они же имеют право передислоцировать свои войска по территории Российской Федерации? Имеют.

Они это, в принципе, и делают. Когда зарубежные партнеры у них спрашивают, что вы делаете, они говорят: «Мы, согласно решению ОБСЕ, всех договоров перемещаем войска и за полгода об этом информируем». Кстати, все учения, которые проходят, и Украина, мы же информируем международные структуры по безопасности. Если бы было что-то не в плане, сейчас бы Европа и Евросоюз, они бы сильно возмутились. А, видите, Еврокомиссия же молчит почему? Потому что это было запланировано, они заранее информацию подали», – заявил Стариков.

По его словам, несмотря на слова главы Пентагона Ллойда Остина министру обороны Украины Андрею Тарану о том, что США поддержат официальный Киев в случае войны с Россией, это не означает прямое военное присутствие Штатов.

«Никто из стран-наших партнеров личный состав сюда выделять не будет. Да, будут помогать вооружением, дипломатически, экономически, финансово, но воевать мы будем сами. Поэтому надо готовиться к этому», – считает эксперт.