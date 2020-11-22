22.11.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Россия
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Российский генерал: база ВМФ в Судане позволит России серьёзно сэкономить


Постройка Россией таких баз материально-технического обеспечения ВМФ за границей, как в Судане, необходима Москве не только для поддержки боеспособности и военного присутствия в регионе, но и для значительной экономии средств.

Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил экс-начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одна из задач создания пунктов материально-технического обеспечения – обеспечить удешевление пребывание наших кораблей в морской акватории, или в океанской. То есть, наоборот, сэкономить средства.

Мы  же знаем, что такое зайти в иностранный порт нашему кораблю, пополнить водой, дать отдых личному составу, сойти на берег, тем же продовольствием обеспечить, заправиться горючим. Что это стоит?

А, тем более, когда проводят учения, расстреливают боеприпасы – или нужно самолётами куда-то на иностранный аэродром и потом куда-то доставлять. А это очень дорогостоящее мероприятие. Вот чтобы сэкономить и поддерживать боеспособность – вот для этого базы и делаются», – сказал Ивашов.


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