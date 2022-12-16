Российский генерал предлагает бросок на Львов

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Киевский режим может получить боевые самолеты для установки «умных» бомб, о грядущей поставках которых на Украину сообщалось ранее.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт, полковник в отставке Николай Шульгин.

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«Умные» бомбы и соответствующее оборудование США могут поставить для боевых самолетов, которые еще остались в составе ВСУ, – сообщил «НГ Нельзя исключать, что Киеву будут переданы новые партии самолетов советского образца. К примеру, Словакия уже заявила о том, что готова передать Украине 10 истребителей МиГ-29, модернизированных под стандарты НАТО», – сказал Шульгин «Независимой газете».

По его словам, если конфликт затянется, то возможны поставки в ВСУ американских многофункциональных истребителей четвертого поколении F-16 Fighting Falcon, подвеска которых позволяет применять корректируемые и свободно падающие авиационные бомбы.

«Разговоры об этом идут давно, в СМИ уже проходила информация, что в США ведется подготовка украинских пилотов на эти самолеты. Еще в июле Палата представителей Конгресса США одобрила финансирование программы подготовки украинских пилотов на американских истребителях, выделив на это 100 млн долл. Один из авторов законопроекта Адам Кинзингер сказал тогда, что речь идет об F-15 и F-16, а также других платформах», – напомнил эксперт.

В свою очередь генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев считает, что Россия может помешать поставкам для ВСУ высокоточных вооружений, самолетов, бронетехники натовских образцов, если будет принято политическое решение о переносе спецоперации в Западную Украину.

«Это можно сделать только из Белоруссии, где сейчас сосредоточена немалая российская военная группировка и организованы военные маневры. Бросок на Киев российские войска в феврале-марте 2022 года уже делали. После мобилизации и подготовки большого числа резервистов это можно попытаться сделать и сейчас, но курс надо изменить на Львов. Если Украину радикально отрезать от линий снабжения из Польши и Румынии, то военные действия там быстро завершатся», – убежден Неткачев.