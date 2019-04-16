Российский политолог назвал представителя ЛНР «свиньей» в прямом эфире и был изгнан из студии

16.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Российский политолог Александр Сытин назвал сожжение украинскими неонацистами активистов одесского Антимайдана в Доме профсоюзов «ликвидацией малоценного материала».

Инцидент произошел в студии телепрограммы «Время покажет» на «Первом канале», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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Таким образом он отреагировал на прозвучавшее сравнение одесской трагедии с пожаром в Соборе Парижской Богоматери.

«Ну вы сравнили пожар в важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года», – заявил он.

«Человеческий материал» никуда не зовут, оно само приплывает, вы сюда приплыли. Вы кто такой, который может определять, кто такой «генетический материал»? Плевать на тебя. Человек, который называется кого-то «генетическим» или «человеческим материалом», он вряд ли человек», – ответил на такое заявление спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

После этого ведущий программы попросил Сытина покинуть студию и не позволять себе больше подобных высказываний.

«Пошел ко всем чертям, свинья!», – выкрикнул политолог перед уходом.

Напомним, ранее Александр Сытин заявлял в эфире, что после четырех лет войны интегрировать в украинское общество жителей Донбасса невозможно, поэтому нелояльных граждан нужно либо выдавить в Россию, либо ликвидировать.

Также Сытин признавался, что будь он моложе – пошел бы в так называемое «АТО» воевать на стороне киевского режима против ЛДНР.