Российских ученых в Раде объявили украинскими и хотят наградить миллионом

16.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Деньги на испытание вакцины от Covid-19, разработанной крымскими учеными, должна выделить Украина.

Об этом в своем блоге заявил бывший замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кузьмина, если Украина считает полуостров своей территорией, то обязана профинансировать проект ученых из Крымского федерального университета им. Вернадского.

«В Украине создана своя антикоронавирусная вакцина. Сегодня руководитель лаборатории Института им. Вернадского в Крыму заявил, что институт разработал новую вакцину от коронавируса. Поздравляю Президента Зеленского с очередной победой! Крым же наш! Готовьте, Владимир Александрович, обещанный ученым миллион!», – иронически заметил Кузьмин.

Отметим, что, по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, президент Украины Владимир Зеленский пообещал миллион долларов украинским ученым за антикоронавирусную вакцину.

Ранее ученые из КФУ сообщили о том, что новая вакцина от коронавируса интересна тем, что ее можно применять интроназально, то есть просто вдыхать, и не понадобится никаких инъекций. Также сообщалось о том, что в КФУ готовы запустить все этапы тестирования вакцины как только появится необходимое финансирование.