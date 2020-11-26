Российским историкам нужно срочно разбить лже-теорию Бжезинского

26.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Российские историки должны доступно обосновать лживость теорию американского политолога польского происхождения Збигнева Бжезинского, который одним из первых предложил развернуть кампанию по приравниваю нацизма и коммунизма. Именно такой тезис сегодня используется на Запада для достижения долгосрочной цели – исключения России из постоянных членов Совбеза ООН с правом вето.

Об этом в Москве на конференции «Фальсификация истории Второй мировой войны за рубежом» заявил Олег Неменский, кандидат исторических наук (КИН), ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам необходимо ставить под сомнение модную нынче «Теорию тоталитаризма». Теория во многом изобретена поляком Бжезинским в его монографии 56-го года. С научной точки зрения она не выдерживает никакой критики, потому как она изначально предвзята, основана на том, что было общего между сталинским СССР и Третьим Рейхом. А вопрос о том, что было различного, – внутри этой теории не ставится.

То есть, подход к предмету изучения тут изначально является необъективным, предвзятым. Можно на том же основании заявлять, что крокодил и тополь – это одно и то же, потому что и то, и другое зеленое…

Задача борьбы с тем, как сейчас на Западе пытаются отождествить коммунизм с нацизмом, даже как идеологию, – она объективно стоит перед Россией, так как отождествление коммунизма с нацизмом и советского строя с Третьим Рейхом, сильнейшим образом бьет по престижу нашей страны. Ну и попросту исторически некорректен.

Перед российской исторической политикой стоит задача утверждать и демонстрировать наличие огромных отличий в этих идеологиях», – сказал Неменский.

По его словам, если Россия не ответит на нынешнюю клевету, кампания с использованием фальшивок развернется на Западе с удвоенной силой.

«Нужно создавать целую инфраструктуру проведения исторической политики и защиты нашего прошлого, а значит и защиты нас сейчас от той кампании, которая проводится и будет проводиться впредь еще более агрессивно, чем сейчас. Ее агрессивность будет только нарастать. Очень неверный подход – не являться на войны, которые нам объявляют. Не всегда «не являться на войну» – это хорошая стратегия, а призывать оставлять «историю – историкам» – это как призывать во время Куликовской битвы оставить мечи кузнецам», – заявил Неменский.

В качестве возможного ответа он предложил развернуть в Польше работу российских СМИ, даже если официальная Варшава будет препятствовать их деятельности.

«Неплохо было бы заняться организацией польской редакции «Russia Today». Несомненно, ее вещание будет запрещено на территории Польши, они не потерпят такого, но оно хотя бы будет представлено в интернете, и это будет оказывать свое влияние на состояние умов Польши. Вообще, бороться тут надо именно теми методами, которые уже применяют против нас», – считает историк.