Россия не остановится на Донбассе и осенью пойдёт на Днепр, – Мосийчук

Анатолий Лапин.  
03.09.2024 13:35
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия не будет останавливаться после выхода на границы бывшей Донецкой области Украины, – она продолжит наступление в сторону Днепра, чтобы отрезать от логистики Запорожье.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, экс-член карательного батальона «Азов», участвовавший в так называемой АТО Игорь Мосийчук передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия не будет останавливаться после выхода на границы бывшей Донецкой области Украины, –...

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«Вчера мы получаем с вами информацию, которую дает Times, что в течение сентября враг зайдет в Покровск и весной следующего года будет готов наступать на Днепр. Я абсолютно не соглашусь, потому что если произойдет в сентябре сдача Покровска, то наступление на Днепропетровскую область – на Днепр, Павлоград, в сторону Запорожья с перерезанием инфраструктуры начнется в октябре-ноябре этого года. Все расчеты, что будут ждать американских выборов, выйдут только на админграницу Донецкой области – это все ерунда. Почему? Говорят, он заберет только то, что внес в Конституцию, Путин. А у меня вопрос – а Харьковская область внесена в Конституцию Российской Федерации? Нет? Так посмотрите – с двух сторон как минимум идет атака на Харьков и Харьковщину. Это же не мешает, что она не в Конституции», – заявил Мосийчук.

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