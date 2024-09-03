Россия не остановится на Донбассе и осенью пойдёт на Днепр, – Мосийчук

Российская армия не будет останавливаться после выхода на границы бывшей Донецкой области Украины, – она продолжит наступление в сторону Днепра, чтобы отрезать от логистики Запорожье.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, экс-член карательного батальона «Азов», участвовавший в так называемой АТО Игорь Мосийчук передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера мы получаем с вами информацию, которую дает Times, что в течение сентября враг зайдет в Покровск и весной следующего года будет готов наступать на Днепр. Я абсолютно не соглашусь, потому что если произойдет в сентябре сдача Покровска, то наступление на Днепропетровскую область – на Днепр, Павлоград, в сторону Запорожья с перерезанием инфраструктуры начнется в октябре-ноябре этого года. Все расчеты, что будут ждать американских выборов, выйдут только на админграницу Донецкой области – это все ерунда. Почему? Говорят, он заберет только то, что внес в Конституцию, Путин. А у меня вопрос – а Харьковская область внесена в Конституцию Российской Федерации? Нет? Так посмотрите – с двух сторон как минимум идет атака на Харьков и Харьковщину. Это же не мешает, что она не в Конституции», – заявил Мосийчук.