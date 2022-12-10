«Россия ослаблена и не сможет помешать»: Румынию призывают срочно поглотить Молдову

Обнаружив катастрофическое падение рейтинга прозападной власти и рост поддержки политических сил, выступающих за сближение с Россией, о чём писал «ПолитНавигатор», в Молдове перевозбудились унионисты – политический лагерь, выступающий за скорейшее воссоединение с Румынией.

Несколькими днями ранее экс-премьер-министр Влад Филат – «отец» соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС, впоследствии осуждённый на 7 лет тюрьмы за воровство в особо крупных размерах и вышедший на волю по амнистии, написал в соцсети о том, что Молдова в условиях войны и роста цены на газ не в состоянии приобретать «голубое топливо» на западных рынках, и что «пора серьезно и прагматично подумать о воссоединении с Румынией».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, WhatsApp и Viber.

Вслед за публикацией опроса компании IMAS румынский публицист Кристиан Хрицук у себя в блоге обрисовал мрачную картину перспектив Молдовы под властью Майи Санду. Экономика страны в полном нокауте. Народ не в состоянии оплачивать коммунальные счета, а у правительства нет средств на их покрытие. Помощь Молдове оказали только лишь три страны – Румыния, Германия и Франция, но и этой помощи оказалось недостаточно. Майя Санду и её партия «Действие и солидарность» стремительно теряют популярность среди населения. Тема борьбы с коррупцией, которая позволила Санду победить на выборах, потеряла привлекательность среди населения, и ассоциируется с политическими расправами. В результате на предстоящих выборах могут победить пророссийские силы, что значит возврат Молдовы в «серую зону» (сюда заносятся все страны, выбирающие самостоятельный путь развития).

Кристиан Хрицук призывает принять суровую правду: у Молдовы крайне низкие шансы на вступление в Евросоюз. На улучшение условий жизни надеяться не приходится, и лишнее свидетельство этому – решение Австрии заблокировать присоединение Румынии и Болгарии к Шенгенской зоне. Автор считает, что в Европе всегда найдутся страны, «играющие в одну игру с Россией», и даже если бы Республика Молдова соответствовала всем критериям членства в ЕС, если бы она за короткое время гармонизировала законодательство и модернизировала свои институты, она бы всё равно осталась бы на пороге Евросоюза.

По мнению Хрицука, если проевропейская партия «Действие и солидарность» не хочет повторить путь «Альянсов за евроинтеграцию» и уступить политическую сцену пророссийским политикам, у неё только один путь: просить Бухарест о скорейшем объединении. Сопутствующие проблемы, связанные с сопротивлением русскоязычного меньшинства, гагаузов и Приднестровья, легко решаемы в связи с тем, что Россия не сможет выиграть войну и в любом случае будет ослаблена, Украина останется надёжным щитом Молдовы, а Приднестровье не настроено воевать и будет бороться за выживание.

Анатолий Цэрану, известный деятель прорумынского направления, бывший посол Молдовы в России, ставший радикальным русофобом, заявил в комментарии для портала Deschide.md, что сторонникам объединения с Румынией необходимо по максимуму использовать «благоприятную ситуацию, сложившуюся после 24 февраля». Да, Майя Санду и её партия не являются унионистами в чистом виде (объединение с Румынией для них не главная цель), но внутри самой партии «Действие и солидарность» растёт унионистское течение. На Западе есть опасения по поводу «Великой Румынии», но, если в Молдове будет организован референдум, никто не будет ему сопротивляться. Приднестровье при этом переместится в «зал ожидания» с перспективой также войти в состав Румынии, «пока дозреет» (всё равно единственные ворота во внешний мир для этого региона – только через Кишинёвский аэропорт).

Экономист Вячеслав Ионицэ в комментарии для этого же ресурса говорит о «прагматическом унионизме»: поднятие пенсий до румынского уровня означает увеличение их в 3-5 раз, зарплаты работников бюджетной сферы вырастут в 2-3 раза. То есть более 800 тысяч жителей Молдовы увеличат свои доходы как минимум в три раза, и всё это за счёт румынского бюджета. Эксперт считает, что объединение Молдовы с Румынией снимет торговые барьеры на европейском рынке и увеличит государственные инвестиции в 10 раз. Это станет благоприятным для десятков тысяч людей, работающих в строительстве и других сферах. По словам Ионицэ, тот факт, что число сторонников «Унири» достигает 30-40%, свидетельствует о том, что Молдова не состоялась в качестве независимого государства.

Ещё один автор с неблагозвучной для русского языка фамилией Адриан Попа на радикально-прорумынском портале Timpul.md пишет о высоких шансах на успех унионистского референдума:

«Додон на пороге тюрьмы, Воронин на пороге пенсии, Шор в бегах, пророссийская мафия не может остановить референдум об объединении с Румынией».

Автор утверждает, что у большинства проголосовавших за Майю Санду есть румынское гражданство (это правда – многие его приобретают из расчёта работы в странах ЕС на законных основаниях). Адриан Попа утверждает, что все опросы общественного мнения не учитывают мнения молдавской диаспоры в странах ЕС – там большинство всегда будет за объединение. Санду и её правительство, по мнению автора публикации, легко смогут выиграть референдум, если он будет сопровождаться качественной пропагандистской кампанией. Адриан Попа считает, что с организацией этого референдума надо спешить, поскольку ни одна из левых партий, если придёт к власти, провести подобный референдум не даст.

Координатор Оргкомитета Международного союза свободных журналистов Николай Костыркин в комментарии для «ПолитНавигатора» отметил, что, даже если большинство граждан Молдовы явятся на референдум и скажут решительное «Нет!» проискам врагов молдавской государственности, нет никакой гарантии, что правящая группировка не подтасует результаты согласно новому Избирательному кодексу.

«Если у них «подгорает», и они захотят снять с себя ответственность за свой провал и перепоручить Молдову Бухаресту ради своей дальнейшей безбедной жизни – эти люди пойдут на всё вплоть до полной замены бюллетеней», – уверен журналист.

По мнению Костыркина, сама идея референдума о лишении Молдовы своей государственности является уголовно наказуемым деянием, как призыв к ликвидации конституционного строя Республики Молдова:

«Любая власть, которая открыто возьмется за это дело, станет нелегитимной. То есть, любое другое сообщество граждан в этом случае сможет провозгласить себя чем-то вроде временного правительства и организовать государственный переворот при наличии ресурсов. И что примечательно, в этом перевороте ей будет помогать вся страна, до колик ненавидящая проклятую «желтую смерть»! Если Запад хочет, чтобы Молдова полностью вышла из-под его контроля, пусть готовит Унирю, посмотрим, что из этого получится».

Открытые призывы к Майе Санду начать процедуру объединения с Румынией свидетельствуют о кризисе самого проекта «евроинтеграция Молдовы». Идея превратить эту бывшую советскую республику в некое подобие Украины и Прибалтики терпит крах. Сторонники встраивания Молдовы в антироссийский блок хватаются за последнюю соломинку: сделать её частью более крупного антироссийски настроенного образования – Румынии, которая, наравне с Польшей, претендует на роль главного организатора «Балто-Черноморской дуги». Остановить реализацию проекта можно, если системно взаимодействовать с теми европейскими странами, которые категорически не хотят реализации этой химеры, в первую очередь с Венгрией.