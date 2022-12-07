Жители Молдовы отказываются страдать и умирать ради Украины

Многие недоумевают, размышляя, что заставило правительство Молдовы, сформированное прозападной партией «Действие и солидарность», активно использующей русофобскую риторику, пойти на заключение соглашения о поставках электроэнергии Кучурганской (Молдавской) ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья и находящейся в собственности российской компании «Интер РАО».

При этом команда Майи Санду получила зелёный свет на подписание такого соглашения от западных кураторов, чему свидетельствует поздравление от посла США Кента Логсдона. А ведь ещё совсем недавно министры и депутаты от правящей партии гордо говорили: «Независимость имеет цену!», «Замёрзнем, но не поддадимся энергетическому шантажу России!».

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Ответ на этот вопрос даёт опрос общественного мнения «Социально-политический барометр», результаты которого были презентованы компанией IMAS. Согласно этому опросу, только 29% готовы платить дороже за газ, чтобы обеспечить энергетическую независимость от России. Большинство жителей Молдовы – 69% – к таким жертвам не готовы. При этом 54% опрошенных вообще не верят в то, что Молдова может когда-либо стать энергетически независимой от Российской Федерации.

Вопреки государственной пропаганде режима Майи Санду, только 25% жителей Молдовы возлагают ответственность за энергетический кризис в стране на Россию, Путина и Газпром. 45% опрошенных обвиняют в этом саму Санду, которая не в состоянии начать переговоры с Россией о цене на газ.

Согласно опросу IMAS, среди жителей Молдовы нет однозначного осуждения России, даже несмотря на то, что информацию они получают только от прозападных СМИ. Равное число молдавских граждан возлагают вину за военный конфликт на Путина (37%) и Зеленского (36%), ещё 17% считают, что «виноваты все».

Отметим, что большая часть опрошенных – 50% – считает, что территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей должны остаться в составе России, и только 36% высказываются за то, чтобы Украина воевала до конца и вернула свои земли.

Подавляющее большинство – 73% – высказались против того, чтобы страны Запада поставляли Молдове вооружение и, таким образом, втягивали её в военный конфликт, и только лишь 23% – за получение оружия от НАТО.

Согласно этому же опросу, Майя Санду и её партия «Действие и солидарность» проигрывают выборы. Санду во втором туре президентских выборов, исходя из учёта определившихся опрошенных, проигрывает Додону с той же разницей (57/43), с которой она два года назад одержала над ним победу. Партия «Действие и солидарность» в ходе предстоящих парламентских выборов набирает всего 33,7% голосов и уходит в оппозицию. Создать коалицию партия Санду не сможет ни с Блоком коммунистов и социалистов, ни, тем более, с партией Илана Шора.

51% граждан Молдовы был бы готов на референдуме проголосовать за вступление в ЕС. При этом за присоединение к Румынии выступают только 37% (50% против), за вступление в НАТО – 23% (58% против).

Опрос компании IMAS вновь подтвердил: граждане Молдовы, за исключением крикливого русофобствующего меньшинства, не готовы платить своим здоровьем и комфортом, сидеть в холоде и темноте ради прожектов «энергетической независимости» и «солидарности с воюющей Украиной». Тем более молдаване не готовы расплачиваться за это своими жизнями.

В этом заключается и ответ на вопрос, вступит ли когда-либо армия Молдовы в войну на стороне Украины. И именно по этой причине, несмотря на всё желание банды Зеленского, Кишинёв не спешит обращаться к Киеву с просьбой о совместном «освобождении левобережных районов Молдовы от российских оккупантов». Новостные сводки о городах соседней Украины, сидящих без света, газа и отопления, оказывают отрезвляющее воздействие на молдавский политический класс.