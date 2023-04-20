Россия поддержала Китай военными учениями

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СМИ и эксперты продолжают обсуждать визит главы Минобороны КНР в Москву и его заявление об углублении военного сотрудничества с Россией, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Так, приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований «Чунъян» при Китайском народном университете Цзя Минь считает, что цель визита заключалась вовсе не в подготовке к «военному вмешательству» Китая в российско-украинский конфликт, как это предполагает Запад, а в том, чтобы продвинуться в реализации многочисленных договоренностей, достигнутых главами двух стран.

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«Кроме того, у российских военных, которые сейчас погружены в горячую войну, само собой есть больше боевого опыта, которым они могут поделиться с Народно-освободительной армией Китая. В свою очередь Китай таким образом может узнать больше деталей российско-украинского конфликта, узнать больше о формах и практике современной войны. Такой обмен боевым опытом может потом найти отражение в совместных военных учениях», – сказал Минь в комментарии РИА Новости.

В свою очередь завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко обращает внимание, что внезапные учения Тихоокеанского флота РФ начались на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня.

«Как известно, на Тайване скоро выборы. И Китай очень боится вмешательства США во внутренние дела Тайваня и в выборы. Уже сейчас известно, что один из кандидатов является лояльным правительству КНР и выступает за целостность китайской государственности. И для того чтобы показать, что у Китая есть очень подготовленные в военном плане союзники, китайцы обратили на эти учения особое внимание», – сказала эксперт «Известиям».

По ее мнению, это «посыл США и НАТО, что в регионе складывается конфигурация взаимодействия между двумя странами».

«Не знаю, насколько визит министра обороны КНР в Россию именно во время учений неслучаен. Возможно, это сделано специально, чтобы придать синергетический эффект этим информационным поводам», – не исключает Ветренко.

А политолог Денис Денисов указывает, что сейчас участились военные маневры со стороны США и ряда стран Юго-Восточной Азии, которые поддерживают Вашингтон.

«В случае эскалации Россия, надо полагать, не останется в стороне и при необходимости будет отстаивать свои национальные интересы. В современном мире знаковые военно-политические события просто так не проходят. В этом отношении символично выглядит, что эти два события [визит министра обороны КНР и проверка ТОФ] совпали приблизительно в один временной период. Можно предположить, что это, возможно, была демонстрация России странам коллективного Запада того, что в этой сложной геополитической ситуации Россия готова оказать поддержку Китаю», — предполагает Денисов.

Отметим, что учения ТОФ ранее не анонсировались и начались внезапно по решению верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина. Всего в них задействовано более 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на третьем этапе учений стратегические ракетоносцы совершили полеты «в центральную часть Тихого океана с имитацией нанесения ударов по корабельным группам условного противника».