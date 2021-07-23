23.07.2021,

Киев, Ольга Козаченко

 
Политика, Права человека, Россия, Украина
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Россия предъявила Украине юридически выверенный ультиматум

Новости УкраиныУ Российской Федерации появляются основания для роспуска проекта «Украина – это Анти-Россия». Об этом,...

У Российской Федерации появляются основания для роспуска проекта «Украина – это Анти-Россия».

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Комсомольская правда», давая оценку подаче Россией в ЕСПЧ иска против Украины.

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«Можно не сомневаться, что на Украине эту жалобу России в ЕСПЧ попытаются перевести в издевательский юмор. А зря. Это юридический выверенный ультиматум Украине. Ультиматум, поданный в организацию, которая позиционирует себя, как арбитр в правовых вопросах Европы», – отмечается в публикации.

При этом издание прогнозирует, что Украина сделает вид, что не обратит никакого внимания на резолюции ЕСПЧ по жалобе «Россия против Украины» даже если это будут самые грозные и гневные резолюции в истории ЕС.

«Их непременно высмеют на украинских ток-шоу. И тогда Украине придется обижаться только на саму себя – у России появится юридические основания, требовать и добиться от Украины соблюдения прав и основных свобод человека. Или начать роспуск самого проекта «Украина – это Анти-Россия» как такового», – предупреждает газета.

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