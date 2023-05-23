Россия провела работу. Соотношение сил не в пользу ВСУ – Кедми

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Украина не готова к широкомасштабному наступлению, а Россия исправила ошибки прошлого года и усилила свою оборону.

Об этом в эфире интернет-канала NewsFront заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Соотношение сил не в пользу Украины. У них нет более 100 тысяч войск, способных воевать. Все остальные цифры – это общие, но не те люди, которые воюют. Готовых к военным действиям порядка 100 тысяч. У них есть порядка 400 с небольшим танков, большинство танков не современные, включая несовременные танки, которые им поставили, около 100 штук англичане и немцы. Это танки 60-х годов и не входят ни в какое сравнение с современными танками. У них большой недостаток, прежде всего, в армейской артиллерии, а на фронте воет армейская артиллерия, а не дальнобойная. Дальнобойная – это вспомогательная, она никогда не решает проблемы. У них нет атакующей авиации и у них слабое и все слабеющее ПВО. Тем самым, открывая возможности для российских ВКС», – сказал эксперт.

По его словам, с российской стороны на фронте сосредоточены порядка 1800 танков, то есть в четыре раза больше, чем есть у Киева.

«Количество войск, способных воевать на украинском фронте, сегодня в разы больше, чем у украинцев. Система укреплений, которую построили российские войска на протяжении всего фронта более тысячи километров, глубоко эшелонирована, хорошо продуманна и выстроены фортификационные укрепления, бетонные, в несколько рядов, за которыми стоят маневренные части, готовые в любой момент перебросить подкрепление на любом участке, где создается опасная ситуация. Это в корне отличается от того, как была расположена российская армия раньше», – заявил Кедми.