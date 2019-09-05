Россия согласна на расширение Совбеза ООН

05.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании, поскольку в мире появились новые центры влияния.

Об этом в интервью «Известиям» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отметивший, что в связи с этим был начат переговорный процесс с участием всех государств-членов ООН.

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«Безусловно, итоговый продукт этих переговоров должен отражать изменившуюся геополитическую реальность. Она такова, что появились новые центры экономического роста, финансовой мощи. С этим приходит и политическое влияние. Они должны иметь больше возможностей вносить свой вклад в выработку общих решений по ключевым проблемам мира и безопасности», – сказал российский министр.

По его словам, главной проблемой нынешнего состава СБ ООН является откровенная недопредставленность развивающихся регионов мира – Азии, Африки, Латинской Америки.

«Поэтому ключевым элементом нашей позиции является необходимость пополнить Совет Безопасности прежде всего за счет кандидатов от этих трех регионов развивающегося мира. От Азии давно есть кандидатура Индии, от Латинской Америки — Бразилия. Мы считаем, что обе эти страны имеют полное право претендовать на улучшение своего представительства в ООН, в том числе в Совбезе», – подчеркнул Лавров.

Также он добавил, что необходимо аналогичным образом решить вопрос о повышении представленности Африканского континента.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина потребовала лишить в ООН права вето постоянного члена организации Российскую Федерацию.