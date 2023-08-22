Россия уничтожила американские катера с украинским десантом

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Российская армия уничтожила два катера ВМС Украины в Черном море.

Об этом сообщает Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Один из катеров был потоплен с десантом в районе острова Змеиный, а второй попытался доставить военных к газовым вышкам.

«Сегодня ночью экипажем самолета Су-30см морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря был уничтожен разведывательный катер вооруженных сил Украины. Минобороны России 22 августа около 11.00 мск восточнее острова Змеиный самолетом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ», – говорится в сообщении.

Наблюдатели отмечают, что Украина активизировала попытки установить свои флаги на российских объектах накануне «дня незалежности», который отмечается официальным Киевом 24 августа.

«Уже второй катер уничтоженный к востоку от острова Змеиный за сегодня. Вероятно, противник пытался провести операцию по высадке десанта на одну из платформ «Черноморнефтегаза», – пишет в своем блоге военный аналитик Борис Рожин.

Напомним, 20 июня прошлого года ВСУ нанесли удары по буровым платформам «Черноморнефтегаза» в морской акватории недалеко от острова Змеиный.