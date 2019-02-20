Россия упустила шанс Русской весны и не смогла сделать Донбасс витриной для Украины, – мнение

20.02.2019, Москва, Михаил Рябов

Россия во время Русской весны упустила шанс возвращения входящих в состав Украины своих исторических земель, а впоследствии не смогла сделать Донбасс витриной для Украины, пишет в газете «Московский комсомолец» российский политолог Олег Бондаренко.

«Не поддержали оружием Харьков — и туда скоро приехали несколько сотен аваковских отморозков с огнестрелом, убили пару человек — и очень быстро вся митинговая активность в Харькове спала…

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Одессу бросили — а там Россию так ждали! Горели за нее буквально — и сгорали. По большому счету «русская весна», натолкнувшись на трагедию 2 мая в одесском Доме профсоюзов, преодолеть ее уже — без помощи своей страны — не смогла…

Конец той «весны» был положен в строгом соответствии с календарем — признанием Москвой Петра Порошенко официальным президентом Украины в начале июня 2014 года», – напоминает автор.

«Крымский референдум послужил невероятной силы примером для большинства русских активистов на Украине. Многие из них сегодня сидят в киевских тюрьмах за свои убеждения, убиты или, отвоевав на донбасских фронтах, тихо продолжают работать где-нибудь в Луганске. Жестокая ирония истории состоит в том, что натурализоваться в России смогли считаные единицы, а некоторые даже — стараниями использовавших их в тот период отечественных чиновников — оказались невъездными в нашу страну», – отмечает эксперт.

«Из всех героев «русской весны» в живых и со сравнительно неиспорченной репутацией остались лишь крымские лидеры — Аксенов да Чалый. Остальных либо взорвали «группы украинских диверсантов» (такова официальная информация, но соответствует ли она во всем действительности?) — Захарченко, Павлова (Моторолу), Толстых (Гиви) и прочих, либо они тихо бежали в свои новые российские палестины, прихватив нажитое», – обращает внимание политолог.

«Донецкая и Луганская народные республики — как непризнанные никем, кроме Южной Осетии (даже Абхазия не признала!), — вместо привлекательных витрин «русского мира» для прочих украинских регионов стали скорее антипримером. Любимый метод сторонников Порошенко — апеллировать к тому, что «вы же не хотите, чтобы у нас было как в Донецке!» — работает до сих пор от Харькова до Одессы», – подчеркивает Бондаренко.

Он призывает «сделать все, чтобы сохранить в российской истории «Русскую весну» — как символ надежд, побед и справедливости». При этом, подчеркивает Бондаренко, часть московской элиты событиям 2014 года далеко не рада.

«Если бы не «русская весна», вся жизнь современной России была бы иной… Большинство обеспеченных жителей Садового кольца продолжали бы наслаждаться итальянским пармезаном, а некоторые подсанкционные чиновники — уик-эндами в своих поместьях под Парижем», – поясняет автор.