«Русские в ярости»: журналист побывал на борту действующего в Черном море самолета-разведчика НАТО

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Авиация НАТО осуществляет регулярную воздушную разведку в Черном море.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в репортаже агентства Associated Press, журналист которой подучил доступ на борт разведывательного самолета французских ВВС.

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«С 26 военнослужащими и журналистом AP на борту он совершил 10-часовой разведывательный полет из центральной Франции в воздушное пространство Румынии и обратно, наблюдая электронными глазами через юг Украины и Черное море до оккупированного Россией Крыма и за его пределами», – говорится в статье.

Отмечается, что благодаря «большому количеству средств наблюдения, самолет может обнаруживать пуски ракет, воздушные бомбардировки и другую военную деятельность в ходе конфликта».

«Мы можем обнаруживать самолеты, мы можем обнаруживать БПЛА, мы можем обнаруживать ракеты и можем обнаруживать корабли. Это, конечно, нужно для Украины, особенно когда мы находимся на границе», — сказал командир судна, подполковник, представленный как Ричард.

Во время полета за сотни километров был обнаружен российский воздушный разведчик, который тоже зафиксировал работу французов, что показали улавливаемые датчиками сигналы российских радаров.

«Мы знаем, что они видят нас, они знают, что мы видим их. Скажем так, это своего рода диалог между ними и нами», — говорит второй пилот майор Ромен.

Издание напоминает, что в 2022 году российский истребитель выпустил ракету рядом с самолетом-разведчиком RC-135 Rivet Joint британских ВВС летел над Черным морем, а марте 2023-го российский самолет сбросил топливо на американский беспилотник, который в итоге затонул.

«Rivet Joint» являются особенно эффективными самолетами-разведчиками, и российские власти «действительно ненавидят» их способность шпионить за войной на Украине», – говорит Джастин Бронк, исследователь из оборонного аналитического центра Королевского института объединенных служб в Лондоне.

По его словам, «русские в ярости».

При этом майор Ромен рассказал, что российские самолеты «давно» не перехватывали французский самолет системы АВАКС, но если бы они это сделали, «французские пилоты постарались бы разрядить любую напряженность».