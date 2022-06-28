С киевской пропагандой всё ясно, но как будет выкручиваться Макрон? – военный эксперт о фейке в Кременчуге

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Новости Украины

Военный эксперт Михаил Ходарёнок проанализировал новые кадры с территории завода «Кредмаш», которые лишний раз доказывают, что Россия не наносила удара по торговому центру, что «профессионалам было понятно изначально».

Он прокомментировал видео от «Суспильне» в своём Telegram-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вспомнить, что внутри большинства крупных крылатых ракет находится 600-800 кг взрывчатки, можно сделать простой вывод – попади ракета по торговому центру, от него осталась бы только пыль. Украинских пропагандистов с их ложью про удар России уже не остановить, но как теперь будет выкручиваться Макрон и другие любители делать громкие заявления о вине России – это большой вопрос», – отметил Ходарёнок.

При этом, по его словам, версии украинской стороны не выдерживают никакой критики.

«Что касается вранья Арестовича про отклонение ракеты в 600 метров. Если бы он занимался военной наукой и погружался не в кабаки, а в справочники с матчастью, то знал, что у оружия такого типа отклонение максимум десяток метров. За наведение ракеты на цель отвечает несколько подсистем — от инерциальной навигации до ГЛОНАСС. У современных ракет отклонение и того меньше: у Х-101, например, погрешность всего 1,5 метра от точки на карте при дальности в четыре тысячи км», – объяснил эксперт.

Он констатировал, что очередная попытка подставить Россию у Киева не удалась: «И провалили в главном – технической части».