«С России не санкции снимают, а последние штаны» – офицер ВМФ

Максим Столяров.  
06.11.2026 15:12
  (Мск) , Москва
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Только быстрая и жёсткая победа над Украиной угомонит Запад.

Об этом на канале «Красная линия» заявил капитан I ранга в запасе, военный журналист Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Не надо поддаваться иллюзиям, молиться на эту «дизельную сделку», считать, что с нас снимают санкции. Ничего с нас никто не снимает. С нас пытается снять последние штаны мировая буржуазия. И вариант у нас один — победить. И, как это ни жёстко звучит, но это правда. Быстро и смело, и чётко победить на поле боя.

Не размазывать всё это время (потому что это как кошке хвост по частям режут, думая, что жалеют кошку, на самом деле кошки только больнее), а собраться всем народом и победить. И тему эту закрыть, чтобы западная буржуазия вся, которая считает нас и действует, соответственно, своим врагом, нас просто боялась», – сказал Фатигаров.

«Какие-либо иные чувства возбудить, из-за которых они бы прекратили с нами так себя вести, на нас нападать и готовиться к войне с нами, к сожалению, невозможно. У них других чувств нет. У них одно чувство — страх.

Вот в этом чувстве их нужно постоянно тренировать. А для этого нужно быть сильными, эту силу демонстрировать. И такого врага, как Украина (понимаем, что воюем со всем Западным миром), совершенно чётко прижать. Прижать до конца – так, чтобы даже пищать не мог», – добавил капитан запаса.

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