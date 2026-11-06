Только быстрая и жёсткая победа над Украиной угомонит Запад.

Об этом на канале «Красная линия» заявил капитан I ранга в запасе, военный журналист Василий Фатигаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не надо поддаваться иллюзиям, молиться на эту «дизельную сделку», считать, что с нас снимают санкции. Ничего с нас никто не снимает. С нас пытается снять последние штаны мировая буржуазия. И вариант у нас один — победить. И, как это ни жёстко звучит, но это правда. Быстро и смело, и чётко победить на поле боя.

Не размазывать всё это время (потому что это как кошке хвост по частям режут, думая, что жалеют кошку, на самом деле кошки только больнее), а собраться всем народом и победить. И тему эту закрыть, чтобы западная буржуазия вся, которая считает нас и действует, соответственно, своим врагом, нас просто боялась», – сказал Фатигаров.