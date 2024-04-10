С российской эмиграции собирают «налог» на терроризм

Максим Столяров.  
10.04.2024 11:26
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, деньги, Дзен, Общество, Оппозиция


Запрещённые террористические группировки вроде «РДК» или легиона «Свобода России» финансируются с «налога», собранного с российской эмиграции.

Об этом в своём блоге заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запрещённые террористические группировки вроде «РДК» или легиона «Свобода России» финансируются с «налога», собранного с...

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«Громкие названия им дают чисто в маркетинговых целях. Вот та организация неовласовцев, которая напала на Белгородскую область – это чисто пропагандистский ход.На самом деле, это обычные головорезы, наёмники, завербованные из укропии. И какое-то количество опустившихся людей с российскими корнями, которые отщепенцы. Нормальных там нет – либо наркоман, либо люди с криминальным прошлом», – сказал военкор.

«В данном случае политическое крыло этих бандитов, которые напали в Белгородской области – это бывший депутат Государственной думы, отщепенец Пономарев. За ним чётко прослеживается финансирование, оформленное в виде налога на наших отщепенцев. Это Невзлин и Ходорковский. И плюс туда подтянуты остатки людей, которые были», – подчеркнул Хайруллин.

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