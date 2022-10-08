СБУ отчиталась о причастности к подрыву Крымского моста

08.10.2022  11:44 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, Крым, Россия, СБУ, Терроризм, Украина
Новости Украины

К сегодняшней диверсии, в результате которой был выведен из строя Крымский мост, причастна Служба безопасности Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится на сайте киевского журнала «Новое время».

К сегодняшней диверсии, в результате которой был выведен из строя Крымский мост, причастна Служба...

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«Источники НВ в правоохранительных органах сообщают, что подрыв Крымского моста — спецоперация Службы безопасности Украины», – отмечается в сообщении.

При этом в телеграм-канале СБУ опубликовали снимок горящего моста и обрушившегося полотна, а также перефразировали один из куплетов стихотворения Тараса Шевченко «Світає, край неба палає».

«Світає, міст гарно палає; соловейко у Криму СБУ зустрічає. Сегодня — отличный повод, чтобы немного перефразировать слова нашего Кобзаря», — написали в паблике украинской спецслужбы.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сегодня около шести утра произошел взрыв на Крымском мосту.

Позднее было объявлено, что имел место теракт.

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