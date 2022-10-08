Взрыв на Крымском мосту. Движение перекрыто

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На Крымском мосту загорелась топливная цистерна в составе товарного поезда. Движение по мосту закрыто полностью, готовится запуск паромной переправы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».





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По информации Крымской железной дороги пожар возник около 6 утра.

«В 6:05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортном переходе через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются», – отметили в КЖД.

«Можно предположить, что взрыв произошёл на автомобиле, который ехал синхронно, и в том же направлении, что и поездом с топливом. Для этого автомобиль со взрывчаткой должен был догнать поезд, поравняться с ним и самоподорваться. Как раз поэтому вышла из строя именно правая полоса. Взрыв направленный, из автомобиля в сторону железнодорожного моста, об этом можно сделать вывод по тому, как сдвинулись разрушенные плиты», – рассуждает политик Олег Царев.

Вагон загорелся, не доезжая судоходных арок. Судя по видео с места ЧП, обрушился один из пролетов моста. Тем не менее, судоходство в Керченском проливе не приостановлено.

Для водителей, которые не могут выехать на Тамань, возле Крымского моста разворачивают пункты обогрева, завозится питание и вода.

«Развернуты штабы, взаимодействие с Росгвардией, правоохранительными органами. Задействованы все силы города, республики для того, чтобы все было спокойно. У нас открыты пункты приема водителей, которые оказались на трассе «Таврида». Разворачиваются палатки для обогрева, завозится питание, вода. Кроме этого, работает «скорая помощь», если она понадобится кому-нибудь из водителей», — сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

«Доставка грузов в Республику Крым прекращаться не будет. Альтернативным маршрутом будет сухопутный маршрут Таганрог -Мариуполь – Мелитополь – Крым», – прогнозирует экс-министр транспорта республики Анатолий Цуркин.