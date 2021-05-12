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12.05.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Галичина, Дзен, Западная Украина, Политика, Россия, Украина
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«Считает Украину окраиной империи». Муждабаев заклеймил Макаревича

Новости УкраиныРоссийский музыкант-либерал Андрей Макаревич, восхитившийся недавно Западной Украиной, относится к ней как к провинции...

Российский музыкант-либерал Андрей Макаревич, восхитившийся недавно Западной Украиной, относится к ней как к провинции бывшей империи, а не части Европы.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший российский либеральный пропагандист Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Муждабаева, удивление Макаревича объясняется тем, что в России даже либералы не воспринимают Украину как европейское государство, а считают ее окраиной империи.

«В Украину они едут как на окраину империи. Для них это край. То есть это не часть Европы, для них это край бывшей Российской империи. То есть он едет в захолустье, реально. Мы в Украине знаем, что Западная Украина никакое не захолустье, это вообще бывшая Австро-Венгрия, мы тут кучу всяких австро-венгерских объектов увидели. Человек едет, он же грамотный, Андрей Вадимович, он же не тупица какой-то, он же книжки читал.

И вот, он едет на Западную Украину как на часть Украины, наиболее близкую к Европе, наименьшее время пробывшую в советских условиях и в Российской империи. И он предполагает, что это захолустье. Почему захолустье? Почему в Литве не захолустье, почему в Латвии не захолустье, почему в Польше не может быть захолустья, а в Украине может быть? Потому что эта страна такая, полустрана в их понимании, они удивляются», – заявил Муждабаев.

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