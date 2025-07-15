Сдавшаяся Азербайджану Армения готова учить Россию, «как помириться с Украиной»

Елена Острякова.  
15.07.2025 18:15
  (Мск) , Москва
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Азербайджан, Армения, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Опыт армяно-азербайджанского мирного соглашения может быть использован и в других конфликтах.

Об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на конференции независимого глобального аналитического центра Observer Research Foundation, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Опыт армяно-азербайджанского мирного соглашения может быть использован и в других конфликтах. Об этом министр...

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«Эта модель может быть экспортирована. Конечно, каждый конфликт уникален. Везде есть свои нюансы. Но подход, общая нацеленность на установление мира, а затем и сотрудничество – может быть применен в Украине, на Ближнем востоке и в других регионах, где это необходимо», – сказал Мирзоян.

Он выразил готовность встретиться и с премьер-министром Израиля и помирить его с Палестиной.

«Вы не можете установить истину в одиночку. Вам нужна другая сторона, так же заинтересованная в этом. Именно поэтому мы привержены диалогу с нашими азербайджанскими коллегами. Мы не можем установить мир на нашем Южном Кавказе, не пригласив наших азербайджанских коллег за стол переговоров.

Поэтому мы продолжаем процесс делимитации. Сотрудничество должно основываться на взаимном признании территориальной целостности. Если вы нарушите границы, то вся концепция рухнет», – поучал униженный армянин.

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