Сдавшихся в плен мокряков ВМСУ наградили в Киеве

07.09.2019, Киев, Михаил Рябов

Прибывшие сегодня в рамках обмена в Киев члены экипажей катеров ВМС Украины, участвовавшие в провокации возле Керченского пролива, отмечены наградами и новыми воинскими частями.

После «ужасных условий российских тюрем» освобожденные пройдут медицинское освидетельствование и направятся на «заслуженный отдых», сообщили в пресс-службе ВМСУ.

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Ранее Борис Бабин, экс-глава фейкового «представительства президента Украины в АРК», заявлял, что моряки катеров ВМСУ должны были открыть огонь возле Керченского пролива, а вместо этого сдались в плен.

«У нас захватили три военных корабля. У меня вопрос – а они сопротивление оказывали, как предусматривает Устав корабельной службы? Без дополнительных приказов. Хоть одни выстрел кто-то сделал?

Нет. Все. Точка. Если ты – военнослужащий, ты должен рассчитывать, что тебя могут убить. Тебе за это государство платит зарплату, именно за это. Если ты не будешь стрелять – иди в народное хозяйство. На торговый флот. Там никто ни в кого не стреляет», – негодовал Бабин.

Поведение экипажей катеров ВМСУ было вдвойне обидно для украинских патриотов, ведь ими командовали наиболее идеологически мотивированные «морские волки», утверждал член «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко.

«Всеми шестью артиллерийскими морскими катерами командуют именно те лейтенанты, которые ещё четыре года назад сами были курсантами, спели гимн. Я лично знаю многих офицеров, и знаю, что они по-военному злые, хотят реванша за то унижение, которое они испытали в феврале-марте 2014 года, и у них есть тот драйв, без которого невозможна победа…

Российские пограничники-ФСБщники боятся тех самых молодых лейтенантов на тех… артиллерийских катерах, потому что они понимают, что получат по зубам», – заявлял Клименко незадолго до инцидента в Керченском проливе.