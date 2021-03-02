Сепаратисты запретили сербским гандболистам играть в Косово

03.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Секретарь Федерации гандбола Косово Изет Джиновци (см. заглавное фото) заявил, что команды из Сербии не имеют права играть на территории Косово.

Об этом Джиновци заявил RTK, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Джиновци объяснил, почему сербскую гандбольную команду «Арилье» не пустили в Косово на матч с командой из сербского анклава в Северной Митровице – «Трепча». По его словам такой поступок отвечает официальной позиции албанской Федерации гандбола Косово.

«Наша позиция известна, – сказал Изет Джиновци. – Матчи, организованные не Федерацией гандбола Косово, не будут проводиться на территории Косово, потому что мы являемся полноправными членами Европейской федерации гандбола. Для нас – это незаконные матчи, поскольку в них играют команды из других стран, но на территории в Косово».

Нужно отметить, что гандбольный клуб «Трепча», с которым должны были играть спортсмены из «Арилье», играет в Первой лиге Западной группы B турнира Сербии. При этом сербские команды Косово не играют с албанскими клубами, которые выступают, как представители «Республики Косово».