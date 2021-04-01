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01.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, беспредел, Дзен, Запад, Общество, Политика, Произвол, Россия, Сербия, Скандал
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Сербию круглосуточно давят Навальным


Сербия не поддастся на давление Евросоюза, который требует от нее присоединиться к антироссийским санкциям по поводу блогера-уголовника Алексея Навального.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян.

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«Я думаю, что сербы будут до последнего оттягивать этот момент. Во-первых, эта санкционная составляющая слишком на тоненького. И все это прекрасно понимают. Во-вторых, для сербов серьезные качественные отношения с Россией чрезвычайно важны.

Поэтому, я думаю, что они будут максимально затягивать этот вопрос, невзирая на то, что Черногория и Македония присоединились к санкциям. Это их собственная история. Братушки-сербы проявят в этом вопросе здравую принципиальность», – заключил Гаспарян.

Его коллега Олег Матвейчев обращает внимание на то, что Сербия сама имеет проблемы с прозападной оппозицией.

«Думаю, в Белграде выдержат давление Брюсселя. У них таких навальных своих полным-полно. Зачем им в такие глупости играть. Тот факт, что Сербия хочет вступить в Евросоюз, роли не сыграет», – сказал Матвейчев.

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