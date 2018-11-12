“Шавки СБУ” пошли войной на генпрокурора Луценко

12.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Члены “крышуемой” СБУ неонацистской группировки С14 сегодня в Киеве устроили под Генпрокуратурой “выставку провалов генпрокурора Юрия Луценко”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщается в паблике неонацистов в соцсети.

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“На стендах освещены главные причины, почему Луценко должен уйти в отставку”, – говорится в сообщении.

“Кернес и Толстошеев, расправа в деле Бузины и обмен с ФСБ, разгон марша УПА, проваленная реформа прокуратуры и ручной следователь-коррупционер Кулик, возвращение золота Януковича и слив дела налоговиков”, – перечисляют в С14 “прегрешения” Луценко.

Напомним, экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко назвал т. н. “дело налоговиков”, “слив” которого С14 вменяет Луценко, одним из самых вопиющих нарушений прав человека и уголовно-процессуального законодательства на Украине за все годы независимости.

По сообщению С14, в акции под ГРУ их также поддержали члены ультраправых организаций Правый сектор и Традиция и порядок.

Ранее известный киевский неонацист и экс-боевик “АТО” Дмитрий Резниченко открыто обвинил С14 в работе на СБУ. Это обвинение не было опровергнуто. Более того, лидер С14 Евгений Карась открыто похвастался киевскому изданию “Лига”, что его организация работает по наводке СБУ, выполняя “деликатные” поручения спецслужбы.