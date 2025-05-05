Владимир Зеленский очень хочет испортить русским парад Победы в Москве, но для этого совершенно необязательно атаковать Красную площадь.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский эту идею перемирия отверг, мол, у нас не будет перемирия, это означает, что может быть нанесён удар по Красной площади. Там, правда, Си Цзиньпин будет стоять, и это очень высокий риск. Но испортить праздник, испортить парад можно несколькими способами. Не обязательно прям в Си Цизиньпиня стрелять, сбрасывать на него беспилотник.

Есть возможность обстрелять войска на подходе к параду. Я не знаю, что они могут придумать, но способов испортить парад, не погубить свою репутацию, как если Си Цзиньпин погиб, а просто испортить Путину парад – такие способы есть», – сказал Ширяев.