Шнур написал стихи об Украине и пообещал приехать, когда ему стукнет 60

30.11.2018, Москва, Максим Карпенко

Российский музыкант Сергей Шнуров написал четверостишие в честь запрета въезду на Украину гражданам Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 65 лет.

В своем блоге артист пообещал обязательно приехать на Украину, когда ему будет «за шестьдесят» и подчеркнул, что даже через сто лет разделенное границами население будет тяготеть друг к другу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дорогие мои киевляне,

К вам попасть сложно, как на Парнас,

Но взаимное наше влиянье,

Никуда не исчезнет от нас.

Притяженье народов упруго,

И в две тысячи сотом году,

Будем слушать, как прежде друг друга,

Веру Брежневу и Лободу.

Это будет не в эту, не в среду,

На границе замочки висят.

Я к вам как-нибудь точно приеду,

Когда будет мне за шестьдесят», – говорится в стихе Шнурова.

Также стало известно, что из-за введенного сегодня запрета на Украину не приедет и известный российский рок-музыкант Борис Гребенщиков, который ранее запланировал концертный тур в Киев в рамках своего 65-летия.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Сергей Шнуров заявил, что не ездит с концертами на Украину, потому что будет не принят там, и после этого не принят в России.