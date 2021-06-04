Шойгу: «Будем развивать военное сотрудничество с Сербией»

04.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Министр обороны России Сергей Шойгу и председатель Народной скупщины Серии Ивица Дачич договорились о плотном сотрудничестве двух стран в военной сфере.

Практически сразу же после встречи Шойгу и Дачича оборонные ведомства России и Сербии от слов перешли к делу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Рабочая встреча Сергея Шойгу и Ивицы Дачича прошла на этой неделе в Москве.

«Сегодня мы активно развиваем наше военное и военно-техническое сотрудничество, – сказал, обращаясь к гостю, российский министр обороны. – Проводятся совместные учения. Сербские офицеры проходят подготовку и обучение в наших высших учебных заведениях. Предполагаем расширить эту практику».

Также Шойгу отметил прошедшие в минувшем месяцы успешные военные учения армейского спецназа Сербии и России.

«Думаю, учения, которые будут проходить и в России, и на сербской территории будут такими же успешными», – сказал российский министр.

Со своей стороны Ивица Дачич подчеркнул, что Сербия благодарна России за поддержку в непростое для нее время.

«Между нами и большое доверие, и большая дружба, – сказал спикер сербского парламента. – Мы были вместе на всех этапах нашего сотрудничества. И мы добились серьезных результатов. Я всегда говорю в Сербии, что Сергей Шойгу – это человек, который с самого начала своей политической деятельности был одним из самых больших друзей сербского народа».

На следующий же день после встречи Шойгу и Дачича в Сербию прибыли специалисты российских инженерных войск, которые в рамках проекта «Гуманитарная помощь» вместе со своими сербскими коллегами из 2 и 3 армейских бригад занялись прокладкой и реконструкцией дороги в сложной местности близ муниципалитета Иваница.

Говоря о важности проекта «Гуманитарная помощь», капитан Владан Симонович из командования Второй бригады отметил, что он реализуется в рамках двустороннего военного сотрудничества Республики Сербия и Российской Федерации с целью оказания помощи муниципалитету Иваница в устранении последствий стихийного бедствия, которое поразило его в прошлом году.

По его словам, на эту задачу были призваны 24 военнослужащих Сербии и 13 инженерных машин, шесть самоходных автомобилей и два внедорожных автотранспортных средства. Россия была представлена 15-м инженерным подразделением во главе с подполковником Тлегеном Давлетьяровым.

«Работы на участке Дайичи – Средня река – Старо село – Саставци важны, прежде всего, для выживания людей здесь, – прокомментировал ситуацию председатель общины Иваница Момчило Митрович. – Проект военнослужащих сербской армии и вооруженных сил Российской Федерации внесет большой вклад и облегчит доступ к этим землям, поскольку сейчас деревообработка, животноводство и другие виды экономической деятельности края просто встали».

Кроме того, как сообщает Министерство обороны России, наблюдатели из Сербии прибыли в Подмосковье на всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Страж порядка», который пройдет на полигоне Алабино Западного военного округа. Они намерены ознакомиться с этапами проведения конкурса, организацией подготовки и проведения соревнований по стрельбе, преодолению полосы препятствий, медицинской подготовке.