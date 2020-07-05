05.07.2020, Одесса, Юрий Коваленко
 
Вооруженные силы, Россия, Украина
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Штаб ВМСУ озвучил наполеоновские планы на Черном и Азовском морях


Украинский флот должен обеспечить присутствие на всех интересующих Киев морских маршрутах в Чёрном и Азовском морях.

Об этом в эфире одесского «7 канала» заявил начальник штаба ВМС Украины Андрей Тарасов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны понимать, что если у нас не будет сил на море, мы ничего не сможем сделать дипломатическим путём, к сожалению, в мире понимают только язык силы, и если мы не обеспечим присутствие в наших же интересах, это, к примеру, Азовское море, на других маршрутах нашего судоходства и районе горла Дуная.

Без этого мы не сможем реализовать свои интересы в политической плоскости, мы должны показывать нашу способность контролировать те районы, которые принадлежат нам», – обозначил стратегическую украинскую цель Тарасов.


Напомним, что в Киеве болезненно восприняли недавнее перекрытие судоходства на большой части акватории Черного моря, которое произошло в начале этого года во время совместных учений Северного и Черноморского флотов РФ.

Для того, чтобы противодействовать России, у Украины недостаточно сил и средств, поэтому она должна уже сейчас запросить поддержку НАТО, призывал украинские стратеги.

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