Швейцарские парламентарии признали политику Порошенко деструктивной

16.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Отсутствие прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе является следствием русофобской политики экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом в ходе встречи с президентом Совета кантонов Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации Жаном-Рене Фурнье заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему не удавалось урегулировать ситуацию в украинском вопросе раньше? Мы должны с вами признать, что прежний президент Украины, господин Порошенко, вел себя абсолютно деструктивно и не делал шагов для урегулирования этой ситуации. Это происходило именно по вине украинского руководства. Его политика, необходимо признать, отбросила Европу, европейские страны, в том числе Россию, назад. Все его действия привели к тому, что у нас с вами стало больше недоверия, конфликтов», – сказал Володин.

В ответ глава верхней палаты Федерального собрания Швейцарии признал, что позиция экс-президента Украины Петра Порошенко действительно была деструктивной, о чем свидетельствуют результаты президентских выборов, на которых 74% избирателей своим волеизъявлением продемонстрировали негативное отношение к проводившейся им политике.