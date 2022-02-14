Сигнал для Украины: В Черном море появятся «Калибры» и «Ониксы»

14.02.2022  11:58 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Из состава Каспийской флотилии будут сформированы оперативные отряды кораблей для действий в Черном и Средиземном морях.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны РФ.

Из состава Каспийской флотилии будут сформированы оперативные отряды кораблей для действий в Черном и...

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Отмечается, что в ближайшее время оперативные отряды отравятся в Крым и сирийский Тартус для усиления состава оперативных групп российского ВМФ. Примечательно, что основой таких объединений станут корабли, имеющие на вооружении современные ракеты — крылатые «Калибр» и сверхзвуковые «Оникс».

Завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко убеждена, что Россия должна присутствовать и в Черном, и в Средиземном морях, выделяя для этого необходимые военные силы.

«Сейчас Украина — наиболее взрывоопасная точка. Мы не хотим войны и не выступаем за эскалацию, но в сложившейся ситуации должны обеспечить свою безопасность. Дополнительные корабли будут сдерживающим фактором в Черноморском регионе. Не будет лишним и усиление в Средиземноморье. Наши силы там влияют на обстановку на юге Европы, Ближнем Востоке и в Сирию, а также помогают отодвинуть корабельные группировки НАТО дальше от российских границ», – резюмировала Ветренко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», стало известно, зачем отряд российских БДК зашел в Черное море.

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