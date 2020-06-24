24.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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Силовой реванш Порошенко добьёт украинское государство – депутат рады


После реванша экс-президента Украины Петра Порошенко страна может развалиться из-за слабости власти и разгрома правоохранительных органов.

Об этом в эфире телеканала «Zik» заявил внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко, придя к власти на надеждах, разбил все надежды, устроил коррупционные схемы и в итоге получил то, что получил.

Сегодня, пользуясь слабостью власти и разорванной правоохранительной системой, он пытается через улицу осуществить реванш, но в его варианте реванша может произойти ликвидация юридического лица (Украины. прим. ред.), чтобы не отдавать долги берётся ликвидация юридического лица», – отметил Деркач.

Напомним, ранее руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев заявил, что в октябре-ноябре на Украине начнутся протестные акции по социально-экономической повестке.


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