Сирия и Донбасс объединяются против террора «демократии» США

12.05.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Народы Донбасса и Сирии должны объединиться в борьбе против общего зла – «демократии» мирового гегемона.

Об этом в своём видеообращении к ДНР заявил член ЦК и руководства партии «Баас», руководитель информационного и иностранного бюро партии БААС, экс-министр информации Сирии, доктор Махди Дахлаллах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Махди Дахлаллах от имени своей партии поздравил народ ДНР и главу государства Дениса Пушилина с Днём Победы и Днём Республики.

«Наша партия уделяет очень сильное внимание новостям из дружественной нам ДНР. Вместе мы стоим против гегемона, мы вместе защищаем свободу наших стран и наших народов. Желаю вам победы в вашей борьбе, мира, благополучия и процветания», – сказал Дахлаллах.

Обращение сирийского экс-министра прокомментировал руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов. Он отметил, что Сирия, как и Донбасс, серьёзно пострадала от навязанной извне «демократии». Американским компаниям позарез нужен доступ к сирийской нефти, как и к залежам сланцевого газа в Донбассе, а потому США используют все возможности, чтобы продлить своё присутствие в Сирии, а также снабжает оружием киевских военных преступников.

«Создание управляемого хаоса, цветные революции и госперевороты – вот инструмент Соединённых Штатов для контроля «непокорных» государств. Одним из непокорных является Донбасс, который отказался есть «печеньки Нуланд» и не прогнулся под фашистский режим. При этом силам, имеющим поддержку США, удаётся стремительно завоевать новые территории благодаря финансовой и военной помощи. А для заточения мира в страхе был взращен мировой терроризм, который до конца ещё не побеждён.

Но благодаря Росси террористы в Сирии практически разгромлены. Такие же террористы под «жовто-блакытным» флагом ежедневно обстреливают Донбасс. И их обязательно сокрушат защитники ДНР», – заявил «ПолитНавигатору» Муратов.

Также он выразил уверенность, что дружба между ДНР и Сирией, сделает жителей этих государств ещё сильнее в борьбе с террористами и поможет в мирном строительстве.

Напомним, в начале апреля текущего года делегация ДНР с рабочим визитом посетила Сирию. В ходе поездки были достигнуты договорённости о сотрудничестве ДНР и САР и развитии совместных проектов.

«Вы все здесь будущие политические лидеры, – говорил, обращаясь к сирийской молодёжи, советник главы ДНР Андрей Крамар. – Мы с доктором Махди пришли к выводу, что сегодня в наше время рождается новый мир. И вы – будущая политическая элита этого зарождающегося нового мира».

«Надеюсь, что все, кто будет в новом мире идти в политику в России и Сирии, будут идти туда не для того, чтобы стать богатыми, а для того, чтобы в честь них называли детей, улицы и города. Когда внутри нас это будет, наши народы будут самыми богатыми», – добавил Крамар.