Скандал в Закарпатье: Венгерские политики игнорируют украинские запреты

02.06.2021, Киев, Тарас Стрельцов

Новости Украины

В составе венгерской делегации на Западную Украину вскоре прибудут политические деятели, которым ранее был запрещён въезд в эту страну.

Об этом сообщили в местном информационном агентстве «Закарпатье онлайн», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в городе Мукачево Закарпатской области 3 июня состоится торжественное открытие Венгерского дома имени Мигая Мункачи (венгерского художника, родившегося в этом городе). Реконструкция дома осуществлялась при финансовой поддержке Будапешта.

Однако вместе с официальными лицами – консулами Венгрии в городах Берегово и Ужгород Эндре Солипски и Йожеф Бочкои, а также управляющим администрацией премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяшем, в составе делегации на Украине прибудет депутат Государственного собрания Аттила Тилки. В прошлом году его обвинили во « вмешательстве в местные выборы » и запретили въезд на Украину.

При этом особо подчёркивается, что Будапешту прекрасно известно о запрете и его причинах.

«Для чего сейчас командировать Аттилу Тилку, зная заранее о последствиях такого визита, да еще и накануне возможной встречи Виктора Орбана и Владимира Зеленского, остается непонятным для украинского общества. Странная политика: на словах твердить о желании налаживания отношений, а на самом деле постоянно испытывать добрососедские отношения мелкими провокациями», – возмутились в закарпатских СМИ.