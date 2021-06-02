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02.06.2021, Киев, Тарас Стрельцов
 
Венгрия, Дзен, Закарпатье, Политика, Украина
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Скандал в Закарпатье: Венгерские политики игнорируют украинские запреты

Новости УкраиныВ составе венгерской делегации на Западную Украину вскоре прибудут политические деятели, которым ранее был...

В составе венгерской делегации на Западную Украину вскоре прибудут политические деятели, которым ранее был запрещён въезд в эту страну.

Об этом сообщили в местном информационном агентстве «Закарпатье онлайн», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, в городе Мукачево Закарпатской области 3 июня состоится торжественное открытие Венгерского дома имени Мигая Мункачи (венгерского художника, родившегося в этом городе). Реконструкция дома осуществлялась при финансовой поддержке Будапешта.

Однако вместе с официальными лицами – консулами Венгрии в городах Берегово и Ужгород Эндре Солипски и Йожеф Бочкои, а также управляющим администрацией премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяшем, в составе делегации на Украине прибудет депутат Государственного собрания Аттила Тилки. В прошлом году его обвинили во «вмешательстве в местные выборы» и запретили въезд на Украину.

При этом особо подчёркивается, что Будапешту прекрасно известно о запрете и его причинах.

«Для чего сейчас командировать Аттилу Тилку, зная заранее о последствиях такого визита, да еще и накануне возможной встречи Виктора Орбана и Владимира Зеленского, остается непонятным для украинского общества. Странная политика: на словах твердить о желании налаживания отношений, а на самом деле постоянно испытывать добрососедские отношения мелкими провокациями», – возмутились в закарпатских СМИ.

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