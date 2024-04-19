Ценность и эффективность передачи Украине натовских истребителей F-16 сильно преувеличена.

Об этом в эфире интернет-блога Dialogue Works заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Греция собирается отдать 32 F-16. Все эти F-16 полностью сломаны, это всё равно, что хвастаться тем, что я отдал свою коллекцию корветов 1986 года выпуска, это не работает, двигатель не работает, ремонт обойдётся в миллион долларов, но ты получишь корвет. Но он не работает. Все эти F-16 не являются хорошими первоклассными F-16, это сломанные истребители, большинство из них не может летать.

Сколько из этих греческих F-16 могут подняться в воздух прямо сейчас? Немного. Они должны быть отремонтированы, приведены в порядок, кто за это заплатит? Это будет сделано на земле Украины. Ты собираешься разместить их на аэродроме Ивано-Франковска? Россия просто полностью уничтожит его. Глупость людей, которые думают, что НАТО актуально сегодня, выше моего понимания», – сказал Риттер.