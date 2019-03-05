СМИ: Россия может столкнуться с чудовищным предательством в Молдове

05.03.2019, Москва, Михаил Рябов

По результатам парламентских выборов в Молдове «многовекторная» партия социалистов президента Игоря Додона может создать коалицию с прозападной Демократической партией олигарха Влада Плахотнюка, против которого в РФ возбуждено уголовное дело за крупные финансовые махинации.

Об этом сегодня пишет «Независимая газета».

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«Этот официальный блок сделает легитимным назначение Плахотнюка премьером. Плахотнюк постарается реализовать ряд хороших проектов и пойти с таким позитивным опытом на следующие президентские выборы. По факту Додон удерживал пророссийский электорат, чтобы передать результаты выборов Плахотнюку. Теперь он будет убеждать Владимира Путина, что это логично, иначе «мы потеряем Молдову вслед за Украиной», – заявил в интервью изданию Виктор Шелин, лидер молдавских социал-демократов.

«Если обрисованная Шелиным картина реальна, то можно считать, что Россия второй раз наступила на молдавские грабли. В первый раз ее подвел президент РМ Владимир Воронин, который в 2003 году пообещал подписать так называемый меморандум Козака, представляющий собой план урегулирования приднестровского конфликта, но затем, когда Владимир Путин был готов вылететь в Кишинев, отказался это делать», – констатирует газета.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее депутат парламента Приднестровья Андрей Сафонов назвал итоги парламентских выборов поражением социалистов Додона, пояснив, что одной из причин была т.н. «многовекторная» политика – желание «усидеть между двумя стульями».

«Для Партии Социалистов случившееся означает тяжелейшее поражение… После 24 февраля очевидно, что некоторые политики Молдовы и иные чиновники в самой Москве фактически обманывали высшее руководство России, уверяя в коренном развороте Кишинёва в сторону России. Этого не произошло», – подчеркнул Сафонов.