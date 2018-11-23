Что будут делать АТО-шники с бывшей пресс-секретаршей Порошенко

23.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Созданное накануне на Украине министерство по делам ветеранов, которое возглавила Ирина Фриз, бывшая крымчанка и бывшая пресс-секретарь Петра Порошенко, будет заниматься снижением уровня бандитизма и самоубийств среди ветеранов т.н. АТО.

Такое чистосердечное признание в сессионном зале украинского парламента сделал экс-боевик нацбата «Азов» депутат Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь идёт о создании министерства по делам ветеранов. Министерства, которое действительно необходимо Украине во время войны. Министерства, которое необходимо для адаптации к гражданской жизни украинских героев, которые принимают участие в национально-освободительной войне.

Министерства, которое должно, так же как и в Соединённых Штатах, объединить общество, его усилия, волонтёров, усилия государства, прежде всего, вокруг того, чтобы адаптировать к жизни украинских героев, украинских ветеранов нашей национально-освободительной войны на востоке, чтобы остановить то огромное количество суицидов, которые, к сожалению, имеют место быть, чтобы остановить использование украинских героев в бандитских разборках, криминальных разборках, для того, чтобы дать украинским ветеранам работу, достойную заработную плату», – пояснил Мосийчук.