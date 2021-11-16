Со всей Украины: боевики «Азова» пополнили ряды на пятьдесят человек

Новости Украины

На полигоне запрещенного в РФ нацистского полка «Азов» начался базовый курс подготовки для новичков.

Об этом сообщили в пресс-службе подразделения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе обучения около полусотни новобранцев со всей Украины будут в течение пяти недель проходить занятия по строевой подготовке, тактической медицине, тактике, топографии и огневой подготовке.

Тренировать их будут уже воевавшие в Донбассе боевики, которые выслужились до офицерских должностей.

Первый экзамен запланирован через месяц – те националисты, которые его успешно сдадут, сразу вступят в ряды «Азова» и отправятся воевать против Донбасса.

Напомним, накануне украинские военные подразделения в Донбассе открыли огонь по территории школы в первый день возобновления прерванных на карантин занятий.