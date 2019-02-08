08.02.2019, Херсон, Владимир Гладков

Главу парламентского комитета Верховной Рады Ивана Винника от Блока Порошенко могут привлечь к ответственности за использование карты Украины без Крыма.

Экс-глава секретариата комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Татьяна Блистив написала заявление главе СБУ Василию Грицаку, в котором обвиняет Винника в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Суть в том, что 20 ноября 2018 года под председательством Ивана Винника состоялось заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений по фактам хищения в ВСУ и подрыва обороноспособности Украины в период с 2004 по 2017 годы.

При этом, «во время освещения вопросов повестки дня через СМИ, широкой общественности демонстрировали слайды с изображением карты Украины без Крыма».

«Особого цинизма данному преступлению придает то обстоятельство, что Украина через дипломатические миссии и представительства уже почти 5 лет на международной арене отстаивает Автономную Республику Крым как украинскую территорию», – отметила Блистив.

По её убеждению, в таких действиях Винника прослеживаются признаки состава уголовного преступления, предусмотренного статьей 110 Уголовного кодекса, так как именно глава комиссии несет полную ответственность за организацию заседаний, подготовку материалов и отчетов.

Майданщики начинают пожирать друг друга, констатирует знакомый с Винником экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Народного депутата от Херсонской области Винника Ивана Юльевича я знаю очень давно. Сейчас он представляет преступную власть. Он представитель партии БПП, т.е. Порошенко. Ранее я писал об этом человеке, кем он, на самом деле, является. Как он «поперекидал» многих людей. Не вернул долги. И как он пришел в так называемую «большую политику». И все это – ради спасения своего богатства, капитала, украденных, невозвращенных денег, кредитов. Эта мразь пошла на все, продав совесть, историю и наших предков.

Сегодня он продолжает раскалывать общество Херсонского региона и Украины, Россию обвинять в агрессивности и называть ее «оккупантом», «врагом народа». Ему принадлежат высказывания: «Все русскоязычное население надо искоренять»; «Русский язык полностью удалить из украинских школ»… Также этот лже-патриот голосовал в парламенте за расторжение большого Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Российской Федерацией, что явилось только во вред народу Украины», – написал Журавко.

Экс-нардеп также напомнил, что «этот же негодяй» поддержал водную, продуктовую, транспортную и электрическую блокаду Крыма, как указывал на Донбасс, что «там якобы живут не люди, а «сепаратисты» и «недочеловеки».

«На каждом украинском телеканале он своим языком несет одну ложь. Как сейчас, я помню, когда мне писали в личку, в комментариях: «Что ты врешь, Алексей, ведь это честный, порядочный народный депутат Украины». Я просто им отвечал: «Вы еще узнаете и увидите, что это за человек, для меня он является преступником, аферистом, мародером» и пособником убийц. На его совести лежит ответственность за тысячи убитых, ни в чем не повинных мирных граждан Донбасса. На его совести, как народного депутата, лежит ответственность за разруху Херсонской области», – добавил Журавко.