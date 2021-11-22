США «глубоко обеспокоились» из-за слов президента Болгарии о российском Крыме

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Новости Украины

В ответ на слова переизбранного президента Болгарии Румена Радева о том, что Крым – российский, посольство США в Болгарии выпустило заявление с «опровержением».

Текст был выложен на странице посольства в фейсбук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавними заявлениями президента Болгарии Румена Радева, в которых он назвал Крым «российским», – говорится в тексте посольства США в Болгарии. – Соединенные Штаты, G7, Европейский Союз и НАТО четки и едины в позиции, что, несмотря на попытки России аннексировать и продолжающуюся оккупацию, Крым – это Украина. Все мы, включая Болгарию, заявили на саммите «Крымской платформы» в августе, что Крым является неотъемлемой частью Украины, и что мы не признаем и не будем признавать усилия России по легитимации ее незаконного захвата и оккупации полуострова».

После слов Радева, победившего на президентских выборах в минувшее воскресенье, Вашингтон также выразил «глубокую озабоченность» посольству Болгарии в Вашингтоне.

Помимо этого США отправили сигнал правительство Болгарии о том, что София должна закрыть «македонский» вопрос до конца этого года, и более не препятствовать процессу вхождения Болгарии и Северной Македонии в ЕС. Соответствующее письмо болгарскому послу в США Тихомиру Стойчеву направили два члена комитета по внешней политике Палаты представителей Конгресса США Клаудиа Тени и Ульям Кийтинг.

«Продолжающееся замедление продвижения Северной Македонии и Албании к членству в Европейском Союзе поставило под сомнение приверженность западных лидеров единству, а также открыло дверь для антизападного политического влияния в регионе, особенно из Китая и России. Мы считаем, что предполагаемое членство Северной Македонии и Албании в ЕС имеет решающее значение для долгосрочного мира и стабильности в регионе и для всего трансатлантического сообщества. Мы обращаемся к вам, как члены различных партий комитета по международным отношениям, чтобы призвать вас достичь окончательного решения этого двустороннего спора, который позволит Албании и Северной Македонии начать переговоры о членстве до конца года. Мы надеемся, что вы откажитесь от разногласий и подержите полную интеграцию Албании и Северной Македонии», – говорится в письме.