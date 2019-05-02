США отказали в визе главе Конституционного Суда Украины – СМИ

02.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Главе Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку отказали в визе США, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает киевское издание УНН со ссылкой на собственные источники дипломатических кругах.

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По словам источников издания, Шевчук мог лишиться американской визы в связи с политической заангажированостью, которую проявил во время выборов президента Украины, а также отменой статьи о незаконном обогащении чиновников.

Подтвердить или опровергнуть информацию собеседников об отказе в американской визе издание пытается через посольство США в Украине.

Ранее ПолитНавигатор сообщал о том, что в марте 2019 года трое судей Конституционного суда Украины – Николай Мельник, Сергей Сас и Игорь Слиденко – потребовали отставки Станислава Шевчука с должности главы КСУ. Шевчука среди прочего обвинили в манипуляции с делами и политизации деятельности Конституционного суда. Кроме того, по данным украинских СМИ родной брат Шевчука – Рулав Одд фигурирует в уголовном производстве по факту хищения бюджетных денег.