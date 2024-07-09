США приказали союзникам срочно пошить для Украины женское боевое обмундирование

Елена Острякова.  
09.07.2024 22:31
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


НАТО выделяет 7 млн долларов на экипировку украинских женщин-военнослужащих.

Об этом сегодня заявил госсекретарь НАТО Энтони Блинкен на мероприятии «Женщины. Мир. Безопасность» в рамках вашингтонского саммита НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО выделяет 7 млн долларов на экипировку украинских женщин-военнослужащих. Об этом сегодня заявил госсекретарь...

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«Слишком часто у украинских женщин-бойцов нет необходимого для удовлетворения их уникальных потребностей, что вынуждает их покупать и даже самим создавать собственную экипировку. Сегодня мы делаем шаг, чтобы исправить это, объявляя, что союзники по НАТО выделят более 7 млн долларов на приобретение снаряжения для женщин, служащих в ВСУ. Это бронежилеты, униформа, ботинки. Мы приветствуем каждого союзника, который согласился помочь в реализации этой инициативы», – сказал Блинкен.

Он считает, что «без вовлечения женщин, девочек и представителей ЛГБТ – НАТО не сможет создать сильный альянс».

Специальный представитель генсека НАТО по вопросам женщин Ирен Феллин уточнила, что производство бронежилетов, зимней униформы и боевых ботинок для женщин ВСУ займутся Канада, Дания, Финляндия, Люксембург, Нидерланды, Македония и Норвегия.

НАТО также намерена поддерживать воюющих женщин Судана.

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