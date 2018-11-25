«Ссыкуны! Почему не стреляли?!» – украинцы требуют прорываться через Керченский пролив

25.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Украинская «патриотическая общественность» подавленно восприняла утренние новости о таране российскими пограничниками кораблей ВМС Украины, пытавшихся пройти через Керченский пролив из Черного в Азовское море без согласования с РФ.

«А наши в ответ стреляли?.. Риторический вопрос», – отметил известный «волонтер АТО» Юрий Касьянов в обсуждении ЧП на официальной странице ВМСУ.

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«Нет никакого вооружения для ответа! «Статут ЗСУ» – не действует, когда ссыкотно! Как в Крыму в 14-ом! Нужен какой-то приказ. Приказа служить/воевать по Уставу – не было! Трибунал рыдает просто, вспоминая события марта 2014. А тут еще», – сокрушается боевик «Азова» Руслан Гончаренко.

«Мореманы ссыкуны, спросите у пехоты, у танкистов, у арты, как нужно давать отпор», – соглашается еще один боевик АТО Евгений Иноземцев.

«Что это у нас за ВМС ВСУ, которые воюют документами в «соответствующих международных организациях». Кто-то недавно заявлял, что враг получит по зубам в Азове. Получил?» – негодует экс-сотрудник Совбеза Украины Руслан Радецкий.

«То есть, все-таки ссыкотно по картонной (фейковой) армии стрелять, правда?» – не скрывают злорадства представители «ватного» лагеря.

«Неразумно открывать огонь по противнику вне своей исключительной юрисдикции. Это открытый акт агрессии с далеко идущими последствиями», – пояснил украинский адвокат Руслан Еременко.

«И этот скулеж про права после того, как артиллерией врага был уничтожен наш пограничный катер в прошлом», – не соглашается житель Сум Владимир Гурт.

«Ну ОК, дадим мы им сегодня ответку, а завтра все обеспокоенные скажут нам – ну раз вы сами с усами – разбирайтесь сами с вашим безумным соседом… проблема в том, что многие наши типа союзники уже спят и видят, как спетлять из этой ситуации и только то, что мы соблюдаем все договоренности, не даёт им официального повода спетлять… а сами мы с Россией и Путиным, к сожалению, не справимся», – раскрывает подробности украинского плана киевская журналистка Виктория Веселовская.