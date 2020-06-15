«Старушка в объятиях молодой змеи» – политик о союзе Ляшко и Тимошенко

15.06.2020

Союз экс-премьера Юлии Тимошенко и одиозного политика Олега Ляшко крайне непрочный и в скором времени развалится.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат Верховной рады прошлых созывов Алексей Журавко.

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«Такое ощущение, что как будто собрались садомазохисты. То они друг друга оскорбляют, унижают, теперь по новой собираются. Короче, понимая ситуацию, происходящую в украинской политике, решили собраться вместе, объединиться и, как говорится, нанести удар. Думаю, этот союз у них недолгий. Для меня понятно и естественно, что в будущем это будут те же самые пауки в банке.

Что тут сказать? Одна – проститутка, шлюха, которая предала Украину, украинский народ, фактически разорвала страну. Вспомним хотя бы когда Тимошенко говорила, что такое для неё русский язык, потом украинский, и что о ней говорил Ляшко. Можно сказать так, что всё это мне напоминает политическую «голубизну»: в конечном итоге кто кого быстрее оттрахает. Старушка соединилась в объятиях молодой змеи – Ляшко. Думаю, и эта песня с союзом будет у них недолгая», – сказал Журавко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сегодня Тимошенко объявила, что ее партия поддержит Ляшко на досрочно объявленных выборах в Раду по округу №208.