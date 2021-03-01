Стерненко сплотил в прочный союз порохоботов и соросят

01.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Основной целью субботней акции в поддержку осуждённого убийцы Сергея Стерненко было выдвижение связанных с судебной реформой ультиматумов., а также попытка обезопасить на будущее «патриотов» от подобных приговоров.

Об этом говорили эксперты в эфире телеканала «Россия-1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На акции под офисом президента и Генпрокуратурой праворадикалы не играли первую скрипку, как в стихийной акции 23 февраля после решения суда. Я смотрю, всеми процессами управлял господин Шабунин (прозападный «активист-антикоррупционер» – ред.), который, как мы знаем, слишком близок к временной поверенной посольства США. Сразу же подхватили эти лозунги, подтянули решение реформы судебной системы. Кому она нужна – мы видим по заявлению «большой семёрки». Это же послы «большой семёрки» ультиматум выдвинули, какая должна быть судебная реформа.

То есть сейчас за Стерненко – праворадикала, убийцу, человека, который обоснованно осужден за разбой, похищение человека, пытки и грабеж, за него топит активно фонд Сороса. Глава фонда Сороса на Украине Сушко требует ввести санкции против судов. А нам говорят – нет, Сорос тут не причем, это конспирологическая теория. Практически все эти соросята выступили, практически все структуры близкие к посольству США активным образом его отстаивают», – заявил историк и политолог Владимир Корнилов.

Также он обратил внимание, что в эфирах большинства украинских ток-шоу практически никого обвинения Стерененко не смущали.

«Ну, что же, да, ну похищал, ну да, грабил, ну да, пытал, но посмотрите, что делает его адвокат Маси Найем, брат того самого Мустафы Найема, он когда слышит, что зачитали биографию Стерненко – сейчас, важное уточнение говорит он, достает свой телефончик, читает кого пытал Стерненко. Смотрите, он состоял в партии «Родина» Игоря Маркова, который сейчас скрывается в России, он в 2013 году, представьте, агитировал за Януковича, он в 2014 году ехал на Антимайдан. Ну вот же факты, кого пытал этот самый Стерненко – ватника, раз вату, то это же святое дело», – добавил политолог.

В свою очередь, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров также отметил, что судьба непосредственно Стерненко была целью акции в самую последнюю очередь.

«Я констатирую факт того, что слабая акция последняя, которая в субботу, она обусловлена исключительно договоренностями, которые были достигнуты. Для меня это абсолютно очевидно, потому что идет передача Шустера, они там обсуждают, спорят Стерненко такой, не такой, там националиста, активиста какого-то притащили, и под конец передачи выходит Геращенко и говорит – мы завтра снимаем ограждения, пожалуйста, мирно приходите, и приходит тысячу человек. О чем это говорит? Это говорит о том, что все эти акции протеста, они четко финансируются, они проводятся теми людьми, которые контролируют те или иные радикальные силы», – сказал Килинкаров.

Он допустил, что какая-то часть людей искренне вышла в защиту Стерненко, однако, по словам экс-депутата, даже они фактически выступали за другое.

«Ведь Стернеко на суде сказал о чем? Сегодня пришли за мной, а завтра придут за вами. И те, кто вкладывает финансовые ресурсы в защиту этого человека, неважно для них он убийца, не убийца. Они ареол патриота ему подцепили, они боятся, что если будет прецедент и посадят Стерненко, завтра могут посадить и кого-то другого», – пояснил Килинкаров.

Отметим, даже присутствующие на акции представители проамериканских украинских СМИ были вынуждены признать наличие множества участников, слабо понимающих, зачем они пришли, что лишний раз указывает на проплаченность мероприятия.