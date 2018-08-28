Украина угрожает РФ «жесткими мерами сил спецопераций»

28.08.2018, Киев, Ольга Козаченко

Российская Федерация демонстративно блокирует украинские порты на побережье Азовского моря.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил украинский военный эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

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Отвечая на вопрос об угрозах со стороны РФ на море, он сказал, что уничтожение морских целей противника надо решать в первую очередь наличием противокорабельных комплексов, которые могут спокойно передвигаться по береговой линии за счет единого радиолокационного поля, которое контролирует Черное и Азовское моря.

По словам эксперта, при условии наличия достаточного количества мобильных противокорабельных комплексов можно абсолютно обезопасить украинское побережье от приближения морских сил противника и полностью сорвать любые десантные операции.

При этом он признал, что работа по защите интересов в Черном и Азовском морях – чрезвычайно сложный вопрос.

“Демонстративное блокирование Россией портов, что наносит экономических вред, – вопрос уже стратегический. Думаю, с одной стороны, надо прибегать к дипломатическим и международным средствам давления на Россию, а, возможно, надо использовать более жесткие меры в рамках сил специальных операций, чтобы отбить желание россиян так действовать. Это достаточно рискованно, и любые действия нужно оценивать через призму эффективности, стоимости и дальнейших последствий. Пока что отстаивать свои интересы в Азовском и Черном морях действительно сложно”, – резюмировал Згурец.

Напомним, что российские пограничники ужесточили досмотры судов, следующих в украинские порты на Азовском море, после захвата рыболовецкого траулера “Норд”.

В итоге грузооборот украинских портов упал на пять миллионов тонн.

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Также киевские политики предлагают перейти к диверсиям на территории России и Белоруссии.