Стояногло против Санду. Додон применил молдавское политическое ноу-хау

Бывший генпрокурор Молдовы Александр Стояногло, которого нынешние власти страны незаконно, по мнению ЕСПЧ, отстранили от должности, человек, самостоятельно прошедший весь путь в системе юстиции, известный как достойный представитель молдавской политики и патриот, будет баллотироваться в президенты от оппозиции.

Эту кандидатуру представил, отказавшись от собственных президентских амбиций, лидер социалистов Игорь Додон. Многие в Молдове восприняли новость как глоток свежего воздуха и шанс на вывод страны из кризиса: фигура Стояногло может стать хорошим компромиссом на фоне давней и исключительно выгодной для правящей партии PAS разобщенности молдавской оппозиции.

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О том, насколько сильны позиции кандидата, говорим с молдавским политологом Александром Кориненко.

ПолитНавигатор: Партия социалистов выдвигает на пост главы государства отстраненного от должности генпрокурора Александра Стояногло. Почему ПСРМ не предложит партийного кандидата – там чувствуют, что с Санду у них тягаться не выйдет?

Александр Кориненко: У любого кандидата от ПСРМ, кроме Игоря Додона, нет шансов противостоять такому политическому тяжеловесу, как Майя Санду. Партия сейчас не в самом лучшем положении, и партийного ресурса явно не хватит, чтобы способствовать тому, чтобы кандидат стал президентом. Шансы есть у Игоря Додона, лидера социалистов, но многие боятся повторения выборного сценария 2020 года, когда экс-президент не смог во втором туре противостоять Майе Санду. К Додону много вопросов – как со стороны избирателей, так и со стороны оппозиционных лидеров, поэтому многие высказывались за то, чтобы он не участвовал в выборах, а поддержал кого-то из электоральных конкурентов.

ПолитНавигатор: Как вам представляется, каковы шансы Стояногло в предстоящей кампании? Бывшего генпрокурора как потенциального кандидата представил Игорь Додон. Не навредит ли Стояногло рекомендация Додона, которого многие считают «сбитым летчиком»?

Александр Кориненко: У Стояногло очень хорошие шансы на президентских выборах. У него карьера в системе юстиции, он не замешан в политических скандалах, и он жертва режима Санду. Генеральный прокурор, которого, по мнению многих, отстранили незаконно от должности, он теперь вынужден восстанавливать свое честное имя в судах. Игорь Додон, даже будучи «сбитым летчиком», все же является политическим тяжеловесом.

На примере Гагаузии мы видели, что не только Илан Шор может «передавать» свой рейтинг, но и Игорь Додон. Вообще, это, наверное, вот такое ноу-хау молдавской политики, когда в силу обстоятельств один политик может «передать» свой рейтинг другому. Да, Игорь Додон будет на всех электоральных встречах Александра Стояногло стоять по правую руку, выражая таким образом свою поддержку.

ПолитНавигатор: Додон предлагает рассмотреть Стояногло как единого беспартийного кандидата, вокруг которого можно консолидировать силы оппозиции. Может ли состояться такая консолидация? Трудно представить, что в этом деле поучаствует, например, партия Илана Шора, весьма мощная политическая сила.

Александр Кориненко: Мне сложно представить, что партийные оппозиционные лидеры согласятся поддержать Александра Дмитриевича как единого кандидата. Многие из них нацелены на летние парламентские выборы, а президентские – это шанс встретиться с избирателями, представить свою политическую программу, обкатать предвыборные технологии, сделать объективные замеры общественного мнения. Я думаю, что некоторые даже смогут снять свои кандидатуры перед самым днем голосования (это разрешено сделать за десять дней до дня выборов), либо за пару дней призовут свой электорат проголосовать за Стояногло. В итоге Игорь Додон сделал важную вещь: оппозиционные лидеры в возможном втором туре смогут призвать своих избирателей голосовать за непартийного кандидата, и это не будет выглядеть как подыгрывание ПСРМ.

ПолитНавигатор: В ближайшее время, по сообщению Додона, должна состояться встреча оппозиции – «лидеров партий и политиков, способных сформировать единую платформу по поддержке единого кандидата». Место встречи – Библиотека цивилизаций, у Марка Ткачука, одного из лидеров оппозиционной платформы «Гражданский конгресс». Додон и Ткачук, резко высказывавшиеся друг о друге, – и вдруг вместе на одной площадке? Что происходит?

Александр Кориненко: Я думаю, что это символический жест со стороны партийных лидеров, которым они показывают, что стоит забыть старые обиды хотя бы на период выборов, когда есть общий соперник в лице действующей власти.

ПолитНавигатор: Есть уже реакция на новость о Стояногло со стороны пропрезиденстких сил – там заявляют о руке Кремля и тому подобном. Какие шаги могут предпринять во властной команде в связи с этим выдвижением?

Александр Кориненко: Власть будет петь старые песни о главном: о гибридных войнах, об агентах Кремля, о деньгах Москвы. Конечно, в первую очередь, власть попытается снова внести изменения в выборное законодательство, чтобы застраховать себя от поражения. Александру Стояногло также предстоит принять на себя мощный удар со стороны пропагандисткой машины PAS, ну и, конечно, будут искать, за какие такие грехи можно снять Стояногло с политической гонки. Они это умеют, и им это нравится делать, так как мозгов на другое не хватает.

ПолитНавигатор: Какой может быть ответ оппозиции, если Стояногло под каким-нибудь предлогом до выборов не допустят?

Александр Кориненко: Не уверен, что у оппозиции сейчас есть ресурс, чтобы провести мощные протесты против такого шага, поэтому, конечно, придется решать вопрос в правовом поле, подключая международных партнеров – единственных, кто может повлиять на действующую власть. Своих граждан они вряд ли будут слушать.

ПолитНавигатор: Александр Стояногло, сделав первые заявления как возможный кандидат в президенты, отметил, что он является сторонником евроинтеграции как средства модернизации страны. Если допустить, что на выборах сойдутся Санду и Стояногло, то какой может быть судьба еврореферендума, который пройдет в один день с выборами?

Александр Кориненко: Это большой вопрос, так как у оппозиции нет единого мнения по поводу референдума: одни призывают к его бойкоту, другие – за то, чтобы голосовать против евроинтеграции и объяснить населению, что это не еврореферендум, а просто обман, который власти совершают, чтобы протащить Майю Санду с первого тура в президентское кресло. В свою очередь, власти ведут уже активную агитацию: в городах висят билборды, а в селах активно работают агитбригады, которые рассказывают обо всех прелестях евроинтеграции.